استقالة وزير المال الأرجنتيني بظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد

قدّم وزير المال ​الأرجنتين​ي نيكولاس دوخوفن (Nicolás Dujovne) استقالته، في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد، إذ خسرت خلاله البورصة أكثر من 30% من قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20%؛ وذلك بعد الهزيمة الانتخابية الّتي مُني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الأول المقبل.

ولفت دوخوفن في رسالة الاستقالة، إلى "أنّني مقتنع بأنّه بسبب الظروف الراهنة، تحتاج الإدارة الحكومية إلى تجديد كبير في ​القطاع الاقتصادي​".

وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أنّ "وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينوس آيرس هرنان لوكونزا، سيخلف الوزير المستقيل على رأس وزارة المالية".

وكانت قد خفّضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، درجة الدين السيادي للأرجنتين من "بي" إلى "سي سي سي"، في حين خفّضتها وكالة "ستاندارد اند بورز" من "بي" إلى "بي سلبي".