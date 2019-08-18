قدّم وزير المال الأرجنتيني نيكولاس دوخوفن (Nicolás Dujovne) استقالته، في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد، إذ خسرت خلاله البورصة أكثر من 30% من قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20%؛ وذلك بعد الهزيمة الانتخابية الّتي مُني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الأول المقبل.
ولفت دوخوفن في رسالة الاستقالة، إلى "أنّني مقتنع بأنّه بسبب الظروف الراهنة، تحتاج الإدارة الحكومية إلى تجديد كبير في القطاع الاقتصادي".
وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أنّ "وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينوس آيرس هرنان لوكونزا، سيخلف الوزير المستقيل على رأس وزارة المالية".
وكانت قد خفّضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، درجة الدين السيادي للأرجنتين من "بي" إلى "سي سي سي"، في حين خفّضتها وكالة "ستاندارد اند بورز" من "بي" إلى "بي سلبي".
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزير المال الأرجنتيني بظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.