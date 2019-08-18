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قتلى في انفجار ضخم استهدف حفل زفاف في كابول

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أصيب 20 شخصاً على الأقلّ بجروح في تفجير ضخم استهدف حفل زفاف في غرب ​كابول​، غير أنّ عدداً من شهود العيان أكّدوا سقوط الكثير من القتلى في الاعتداء.

من جهتها، أعلنت أقسام الطوارئ في مستشفيات العاصمة الأفغانية أنّها استقبلت ما مجموعه 20 جريحاً على الأقلّ، غير أنّ الصور التي نشرتها وزارة الداخلية تشي بأنّ الحصيلة قد تكون أفدح بكثير، لا سيّما وأنّ الصور أظهرت بوضوح عدداً من الجثث في قاعة لتناول الطعام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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