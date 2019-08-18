قتلى في انفجار ضخم استهدف حفل زفاف في كابول

أصيب 20 شخصاً على الأقلّ بجروح في تفجير ضخم استهدف حفل زفاف في غرب ​كابول​، غير أنّ عدداً من شهود العيان أكّدوا سقوط الكثير من القتلى في الاعتداء.

من جهتها، أعلنت أقسام الطوارئ في مستشفيات العاصمة الأفغانية أنّها استقبلت ما مجموعه 20 جريحاً على الأقلّ، غير أنّ الصور التي نشرتها وزارة الداخلية تشي بأنّ الحصيلة قد تكون أفدح بكثير، لا سيّما وأنّ الصور أظهرت بوضوح عدداً من الجثث في قاعة لتناول الطعام.