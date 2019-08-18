نتانياهو يزور أوكرانيا اليوم ويلتقي فلاديمير زيلينسكي

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أوكرانيا، اليوم حيث سيلتقي بالرئيس فلاديمير زيلينسكي والمشاركة في حفل تكريم ضحايا مجزرة "بابي يار"، الذين سقطوا على يد النازيين في أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي في الزيارة المخطط لها في الفترة من 18 إلى 20 آب، أي قبل حوالي شهر من الانتخابات الإسرائيلية، للحصول على دعم أصوات المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق.
من جهته لفت سفير إسرائيل السابق لدى روسيا وأوكرانيا تسفي ماغن، إلى ان زيارة نتانياهو، هذه زيارة سياسية مهمة.
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