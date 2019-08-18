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اندلاع حريق جديد في كناريا الكبرى واخلاء فندق وموقع سياحي

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أخلت السلطات في كناريا الكبرى، الجزيرة السياحية الواقعة في أرخبيل الكناري الإسباني بالمحيط الأطلسي، قرية وفندقاً فخماً وموقعاً سياحياً عقب ​اندلاع حريق​ جديد بعيد أيام على حريق آخر اجتاح المنطقة نفسها.

ويأتي هذا الحريق الجديد بعد خمسة أيام فقط على سيطرة فرق الإطفاء على حريق آخر اندلع في المنطقة نفسها وأدّى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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