اندلاع حريق جديد في كناريا الكبرى واخلاء فندق وموقع سياحي

أخلت السلطات في كناريا الكبرى، الجزيرة السياحية الواقعة في أرخبيل الكناري الإسباني بالمحيط الأطلسي، قرية وفندقاً فخماً وموقعاً سياحياً عقب ​اندلاع حريق​ جديد بعيد أيام على حريق آخر اجتاح المنطقة نفسها.

ويأتي هذا الحريق الجديد بعد خمسة أيام فقط على سيطرة فرق الإطفاء على حريق آخر اندلع في المنطقة نفسها وأدّى إلى إجلاء مئات الأشخاص.