برلمانى يدعو الشباب للاستفادة من دعم الدولة للمشروعات الصغيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب جمال عبد الناصر عقبى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشباب الذين لديهم أفكار لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالاستفادة من دعم الدولة لهذه المشروعات بقروض ميسرة وفائدة بسيطة. وقال "عقبى"، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم بالشباب وتعمل على دراسة حلول عديدة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، ومن هذه الحلول منح قروض للشباب الذين يكون لديهم مشروعات إنتاجية من حرف وصناعات صغيرة ومنتجات أخري، ومنها قانون وحدات الطعام المتنقلة، ولابد أن يستفيد الشباب من هذه المبادرات. Advertisements وتابع النائب جمال عقبى: "نأمل أن يكون مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة محققا للأهداف المنشودة ويدعم هذه المشروعات بشكل أكبر لتحفيز المواطنين علي المشاركة فيها".

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