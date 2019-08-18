جثة على الطريق.. مصرع عامل بطعنات في ظروف غامضة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

عثر المواطنون بالقطاع الريفي شمال السويس، على عامل مصابًا بعدة طعنات في جسده، ونقلته إسعاف السويس إلى مستشفى السويس العام، إلا أنه توفي عقب وصوله.

تلقى اللواء محمد منتصر، نائب مدير أمن السويس إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام، بوصول شخص بالعقد الخامس من العمر مصابًا بطعنات نافذة تسببت في وفاته بعد وصوله للمستشفى.

وأظهرت المعاينة وسؤال المواطنين المبلغين، أن المجني عليه كان متواجدًا بقرية السيد هاشم، وتعدى مجهول عليه، وتركه غارقا في دمائه على الطريق المؤدي لقرية السيد هاشم.

وكلف العميد أيمن عبد الحميد، رئيس إدارة البحث الجنائي فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وضبط الجاني، في أقرب وقت.