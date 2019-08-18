مقاتلات سلاح الجو الليبي تدك الكلية الجوية بمصراته

أغارت مقاتلات سلاح الجو الليبي على أهداف في الكلية الجوية في مصراتة شمال غرب ليبيا.
وأكد منشور على موقع القوات المسلحة الليبية إن القصف جاء تمامالساعة 12:08 من منتصف الليل، مشيرا إلى أن عدد الضربات التي استهدفت الكلية الجوية بنحو 10 ضربات.
وقالت مصادر محلية إن طيران الجيش الليبي استهدف مخازن للأسلحة في الكلية الجوية.
وكان الجيش الوطني الليبي قد أكد أنه قصف مرتين مطار زوارة الواقع إلى الغرب من طرابلس مستهدفا حظائر طائرات تستخدمها طائرات تركية مسيرة.
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