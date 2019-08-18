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بريكست دون اتفاق يؤدي لنقص بالوقود والغذاء والدواء ببريطانيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

الأحد 2019/8/18 05:05 ص بتوقيت أبوظبي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة "صنداي تايمز" أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي. 

وذكرت الصحيفة أن "التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وليس أسوأ السيناريوهات".

وكان وزير العدل البريطاني ديفيد جوك عبّر، الأحد الماضي، عن اعتقاده بأن البرلمان سيجد طريقا لمنع رئيس الوزراء الجديد من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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وقال جوك لتلفزيون "بي بي سي": "بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية وقوة المشاعر بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فإني أعتقد بأنه ستكون هناك على الأرجح وسيلة برلمانية يمكن من خلالها منع هذا".

وأضاف: "هناك عنصر غامض بهذا الشأن لكني أعتقد بأن الاحتمال هو أن البرلمان سيجد آلية ما".  

وينادي بوريس جونسون بضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو بدونه.

وبدون اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل، ستتحول بريطانيا بشكل تلقائي إلى "بلد ثالث" مع الاتحاد الأوروبي، وستتبع التجارة بين الطرفين لقواعد منظمة التجارة العالمية.

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