140 قتيلا ومصابا في انفجار بحفل زفاف بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين، في انفجار بحفل زفاف في كابول، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قالت إن قنبلة انفجرت خلال حفل زفاف في إحدى القاعات غربي كابول، مساء السبت، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في جناح مخصص للرجال داخل قاعة عرس بغرب العاصمة.





وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الوزارة: "لسوء الحظ أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابة العشرات".

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وأوضح أن الانفجار وقع حوالي الساعة 10:40 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر وشهود عيان إن القاعة الواقعة غربي كابول كانت مكتظة بالضيوف عندما وقع الانفجار.





وحسب وسائل إعلام أفغانية أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي النساء وهن يصرخن خارج قاعة الأفراح جراء صدمة الانفجار.

وقالت المصادر إن عدد الخسائر البشرية قد يكون مرتفعا؛ حيث يحضر في الغالب مراسم الزفاف في أفغانستان أكثر من 400 ضيف.