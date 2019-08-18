الجيش الليبي ينفذ 14 غارة على الإرهابيين بمصراتة وغريان

نفذ سلاح الجو الليبي، صباح الأحد، 14 ضربة جوية على مواقع للمليشيات بمدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس وغريان في الشمال الغربي.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أن "سلاح الجو نفذ غارات مكثفة على مليشيات مصراتة تخطت 13 غارة".

وأشار المركز في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه أن "سلاح الجو نفذ ضربة جويّة بمحيط مدينة غريان على تمركزات المليشيات الإرهابية".

وكان سلاح الجو الليبي قد استهدف، السبت، ودمر تجمعات وآليات للإرهابيين في جميع أنحاء البلاد خاصة في المنطقتين الغربية والجنوبية.

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وبحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فإن قوات الجيش استهدفت عددا من المليشيات في أماكن عدة ومواقع خاصة لمليشيات الإرهابي أسامة جويلي، بتنسيق متكامل بين القوات الجوية والقوات البرية.

وأضاف البيان أن "جويلي حاول دعم مليشيات الزاوية المتمركزة في مدينة غريان جنوب طرابلس، واستهدفت القوات الجوية محيط مدينة غريان بعدد من الضربات المباشرة لتمركزات المليشيات، وأسفر الاستهداف عن تكبيد المليشيات خسائر كبيرة بين قتلى وجرحى".

كما أكد أن "القوات استهدفت مواقع المليشيات الجهوية من مدن مصراتة وزليتن والخمس وإرهابيي شورى بنغازي في محور عين زارة".

كما نفذ سلاح الجو الليبي، الجمعة، طلعات قتالية استهدفت المستودعات التي تؤوي الطائرات التركية المسيّرة بمطار زوارة، وضرب مستودعات تستخدم لإيوائها وذخيرتها شرق منطقة أبوكماش.

وسهلت الضربات الجوية من مهام القوات البرية التي تحافظ على مواقعها وتحقق تقدمات من وقت لآخر تحت أوامر القيادة العامة للجيش الليبي.

وبدأت القوات المسلحة الليبية، السبت، بعمليات سيطرة على العديد من المناطق الجديدة في نطاق غرف العمليات المختلفة، وفقا لغرفة عمليات الكرامة.