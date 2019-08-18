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أدانت مصر بأشد العبارات هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مُسيرة اليوم. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، تضامُنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم...

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تدين هجوم الحوثي على حقل بترول بـ السعودية: ندعم إجراءات الحفاظ على أمن المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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