بسبب اعتداء مسلح.. السفارة السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

شريف سيد
أصدرت السفارة السعودية في تركيا تحذيرا إلى مواطنيها المتواجدين في الأراضي التركية، من خطر تعرضهم للسرقة والإعتداء المسلح في اسطنبول.
وقالت السفارة في تحذيرها: "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة شيشلي في اسطنبول لاعتداء...
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