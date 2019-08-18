شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان: مناقشة قانون تنظيم الفتوى بداية الدور الأخير بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مع بداية دور الانعقاد الجديد فى المجلس ، سيجدد طلبه بمناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، لمناقشته فى الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الأخير بمجلس النواب، لافتا أن القانون يلقى ترحيب كبير من النواب، لأهميته لمواجهة الفتاوى التى تصدر من حين لآخر من غير المختصين من أبناء التيارات السلفية وغيرها من الجماعات الدينية.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح له، أن قانون تنظيم الفتوى العامة، حاز ترحيبا كبيرا من المؤسسات الدينية الرسمية وعلى رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وذلك بعد جلسات مناقشات عديدة حضرها ممثلون من جميع الأطراف، والجميع ذكر وجهة نظره، مؤكدا أن هذا القانون سيعاقب كل من يخالف فى مسألة الفتاوى وإصدارها.