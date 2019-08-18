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مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لحقل الشيبة البترولي بالسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 17 أغسطس الجاري، هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة العربية بواسطة طائرات مُسيرة اليوم.

وأكد البيان مُجدَّداً على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها. كما حذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.

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