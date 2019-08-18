محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- أ ش أ:
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة، مواقع وأراضي زراعية شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة حربية من نوع اباتشي أطلقت صاروخا على موقع شمال بلدة بيت لاهيا ودمرته بالكامل ما ادى لاشتعال النيران دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف أراض زراعية شمال غرب البلدة، إضافة إلى قصف موقع بقذيفتين دون وقوع إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أرضا خالية شمال قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.