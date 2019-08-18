​"حدوتة الأمل".. بسمة وهبة تروي رحلتها مع مرض السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كتبت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، منشورًا، عن رحيل الفنان فاروق الفيشاوي وميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان؛ بعد صراع مع مرض السرطان.

وتحدثت بسمة عن إصابتها بالسرطان، وعلقت على رحيل النجمين: "كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها للأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن التحدي مع السرطان ممكن يكون معركة خسرانة".

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وتابعت: "علشان كده قررت وبعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة".

وأضافت بسمة: "البعض يعرف إني أصيبت بمرض السرطان، اللي هو في الحقيقة أنا وصفته أنه مش بس مرض دي معركة حقيقية، ومهما الواحد اتكلم عن معركته ورحلة المرض، هيفضل من الصعب وصف بعض اللحظات اللي عدت عليه، لحظات الألم، بس النهارده قررت أحكيلكم الزواية الأهم للحدوتة، حدوتة الأمل".​