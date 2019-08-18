كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو المقاومة الإيرانية ينتقد استقبال "ظريف" في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف، أن هذه الزيارة تسبق زيارته إلى فنلندا والسويد والنرويج، اعتبارا من يوم الاثنين 19 أغسطس الحالي حيث سيواجه غضب الجالية الإيرانية هناك.
وأشار موسى أفشار إلى أن دور ”ظريف” ووزارته في الدفاع عن جرائم هذا النظام وتبريرها وتنسيق وتسهيل المؤامرات الإرهابية في الخارج معروف جيدًا.
وقال افشار إن "ظريف والوزارة التابعة له، يلعبان دور المبرر للقمع والتنكيل وتسهيل تصدير الإرهاب ونشر الحروب، موضحا أن أكبر فخر له هو مصاحبته لحسن نصر الله وبشار الأسد وقاسم سليماني”.
وأوضح ان "أداء ظريف وقاسم سليماني، القائد الإجرامي لقوة القدس الإرهابية، كما أن دور روحاني رئيس النظام الإيراني يشكل الوجه الثاني لعملة الولي الفقيه خامنئي، وهم لا يتابعون أي هدف سوى استمرار حكم الملالي العامل الرئيسي لنشر الحروب والأزمات في المنطقة".
واختتم افشار قوله بان المقاومة الإيرانية تطالب بتقديم ظريف، على غرار خامنئي وروحاني وقاسم سليماني وغيرهم من قادة النظام إلى العدالة، مثل وزير خارجية هتلر، لمشاركته في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وتيسيرها.