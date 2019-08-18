عرفت الدقيقة 65 من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حادثا غريبا، وقلما يتم مشاهدته في الدوريات الأروبية وخاصة بالنسبة للنجوم الكبار، من طينة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.
فقد قرر الإسباني بيب غواردويلا، مدرب فريق مانشيتر سيتي، تغيير المهاجم الأرجنتيني، وتعويضه بالبرازيلي غابريال خيسوس، غير أن هذا التغيير لم يرق للمهاجم الأرجنتيني، الذي دخل في مشادات كلامية مع مدربه، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.
وانتهت مباراة قمة الجولة الثانية، من “البريمرليغ” بالتعادل بهدفين لمثلهما، سجل للفريق السماوي، كل من رحيم ستيرلينغ وأغويرو، بينما وقع لتوتنهام، إيريك لاميلا ولوكاس مورا.
كانت هذه تفاصيل خبر مشادات كلامية بين غوارديولا وأغويرو في قمة “البريمرليغ” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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