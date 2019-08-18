قوى الثورة بالسودان ترشح الخبير الأممي عبدالله حمدوك لرئاسة الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول محمد ناجي الأصم، القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان، إنه تم إبلاغ الدكتور عبدالله حمدوك رسميا بترشيحه رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية للسودان.

ويضيف الأصم أن التوقيع الرسمي على الاتفاق السياسي في قاعة الصداقة واحتفال شعبي بساحة الحرية.

والسبت، وقّع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهدا جديدا للسودان.

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وقّع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع، ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية شهودا على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وتسلم الفريق أول البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.

وسيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون أغلبية أعضائه، وفقا للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.