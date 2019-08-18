بعد الاعتداء المسلح على مواطنين.. السفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذرت السفارة السعودية في تركيا، الأحد، مواطنيها من ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي في اسطنبول بعد غروب الشمس.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على تويتر “نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات لمنطقة تشيلشي في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، لذا تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة اسطنبول أخذ الحيطة والحذر”.