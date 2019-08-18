الان تتابع الجيش الليبي يشن غارات جوية على الكلية الجوية في مصراته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات شن الجيش الليبي غارات جوية على الكلية الجوية في مدينة مصراته. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي أن طائرات الجيش استهدفت مطار زوارة الدولي الواقع على بعد مئة وعشرين كيلومتر غرب العاصمة طرابلس، والذي يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة.

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