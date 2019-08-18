شكرا لقرائتكم "الجيش الوطني" يقصف مواقعاً بمصراتة بينها الكلية الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت طائرات الجيش الوطني الليبي ليل السبت مواقعاً في مصراتة (غرب ليبيا) بينها مبنى الكلية الجوي.

وقد سمعت أصوات مضادات أرضية في الكلية الجوية، حسب ما أفاد به مراسل قناتي "العربية" و"الحدث".

يذكر أن "قوات مصراته" ضمن الميليشيات التي يتصدى لها الجيش الوطني الليبي خلال حملته لاستعادة طرابلس.

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في سياق آخر، أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بوقوع اشتباكات ليل السبت عنيفة في مدينة مرزق (جنوب ليبيا) بين الجيش الوطني الليبي وكتائب مسلحة.

وقال مصدر عسكري ليبي إن عناصر مسلحة من جنسيات أفريقية مختلفة هاجمت مدينة مرزق. وقد انسحب الجيش من حي المقريف في مرزق بعد وصول تعزيزات للكتائب المسلحة.

كما أفاد المصادر بتحليق مكثف لطائرات الجيش بمحيط مدينة مرزق.