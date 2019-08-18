غارات إسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – غزة قصف الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت، موقعين ومناطق زراعية في شمال قطاع غزة. وحسب المصادر، فإن مروحية إسرائيلية من نوع “أباتشي” أطلقت صاروخا على موقع شمال بلدة بيت لاهيا ودمرته بالكامل، ما أدى إلى اشتعال النيران دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وقصفت المدفعية الإسرائيلية موقعا وأراضي زراعية شمال غربي البلدة.

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