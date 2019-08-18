ترند الموجز| يد مصر تكتب التاريخ.. وبيراميدز يطيح بالأهلي من الكأس.. وثورة غضب ضد لاسارتي.. ورد فعل غريب من الفيشاوي بعد حكم حبسه

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، يد مصر تكتب التاريخ.. منتخب الناشئين في نهائي المونديال، وبـ10 لاعبين.. الأهلي يودع كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز، وثورة غضب أهلاوية بعد الخروج من الكأس.. والجماهير: ’’#لاسارتي_برا_الأهلي‘‘، وأول رد فعل لأحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

يد مصر تكتب التاريخ.. منتخب الناشئين في نهائي المونديال

تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على البرتغال في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا بمقدونيا بنتيجة 41-36.

وسيلتقي منتخب مصر في المباراة النهائية لمونديال الناشئين لكرة اليد، الفائز من مباراة الدنمارك وألمانيا.

بـ10 لاعبين.. الأهلي يودع كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز

ودع النادي الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الـ16، بعدما خسر من بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب برج العرب.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد، اللاعب إيرك تراوري، في الدقيقة 55، من متابعة لعرضية داخل المنطقة.

وشهدت المباراة حالة طرد، بعدما تلقى أيمن أشرف مدافع الأهلي الكارت الأحمر، في الدقيقة 71.

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ثورة غضب أهلاوية بعد الخروج من الكأس.. والجماهير: ’’#لاسارتي_برا_الأهلي‘‘

دشنت جماهير الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هاشتاج "#لاسارتي_برا_الاهلي"، للمطالبة برحيل المدرب الأوروجواياني من تدريب الفريق الأحمر، بعد خروج فريقهم من دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز.

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وطالبت الجماهير الحمراء، بإقالة مارتن لاسارتي، بعد الأداء السيء الذي ظهر عليه الأهلي أمام بيراميدز، وتوديعه الكأس من مرحلة مبكرة، وأكدوا أنه لا وقت للصبر، ولابد من البحث عن مدرب له شخصية قوية مثل البرتغالي مانويل جوزيه.

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أول رد فعل لأحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه (صور)

في أول رد فعل له، بعد حكم حبسه لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته، نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورا جديدة له رفقة زوجته والفنانة غادة عبد الرازق.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه بـ "إنستجرام"، صور له برفقة زوجته ندى كامل، والفنانة غادة عبد الرازق، ظهروا خلالها على متن طائرة أثناء عودتهم إلى القاهرة.

وعلق "الفيشاوي"، على الصور قائلا: "في طريقي إلى مصر، وأوعدكوا بالعمل أكثر 10 مرات من ذي قبل، كي أحافظ على تراث والدي".

وأضاف: "تدعمني زوجتي وهذا شعور قوي"، موضحًا: " شوفوا الصورة اللي على الشمال عشان تعرفوا أنا قابلت مين في الطيارة".

وكانت محكمة أسرة الخليفة قد قضت بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي" فى الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة.

وكانت هند الحناوي أقامت دعوى ضد طليقها "الفيشاوي"، بعدما امتنع عن تنفيذ حكم قضائي بدفع مبلغ النفقة الخاص بابنته، وحملت رقم 86 لسنة 2019 أسرة.

جدير بالذكر أن هذا الحكم نهائي وفي حال القبض على "الفيشاوي" يكون معرضا للحبس ما لم يسدد قيمة النفقة.

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