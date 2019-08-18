السلطات الأردنية دانت استهداف وحدات نفطية في السعودية

دانت ​السلطات الأردنية​ "العمل الإرهابي الذي تعرضت له وحدات نفطية في السعودية"، مؤكدة "دعمها للمملكة العربية السعودية". وفي وقت سابق أعلنت ​حركة أنصار الله​" اليمنية "الحوثيون" أن "سلاح الجو المسير استهدف حقل الشيبة النفطي عند الحدود السعودية الاماراتية"، لافتة الى أن "حقل الشيبة يضم أكثر من مخزون في السعودية ويتسع لأكثر من مليار برميل نفط".

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