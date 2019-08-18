جريح في تصادم بين دراجة وفان ركاب على طريق حلبا القبيات

ذكرت معلومات صحافية أن سائق دراجة نارية من التابعية السورية، أصيب بجروح ورضوض، نتيجة حادث سير مع "فان" لنقل الركاب على طريق عام حلبا- ​القبيات​، بالقرب من مفرق كوشا، ونقله مسعفو ​الصليب الأحمر اللبناني​ إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج، ووصف وضعه الصحي بالمستقر.

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