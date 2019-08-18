الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط خان شيخون بريف إدلب

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن وحدات من الجيش خاضت خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين من "جبهة النصرة"، على اتجاه قرية مدايا شمال غرب مدينة خان شيخون، بعد سيطرتها على قرى عابدين وخربة عابدين وأم زيتون غرب المدينة.
وأوضحت الوكالة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإرهابيين، بينما لاذت مجموعات منهم بالفرار شمالا باتجاه مناطق انتشارهم في عمق ريف إدلب الجنوبي.
وقصف الجيش السوري، بالمدفعية والصواريخ تحصينات وخطوط إمداد الجماعات الإرهابية في محيط بلدة التمانعة، وأسفر ذلك عن تدمير آليات وعتاد للتنظيمات الإرهابية ومقتل وإصابة عدد من أفرادها بحسب الوكالة.
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