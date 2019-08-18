الجيش الإسرائيلي: إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أن "ثلاثة ​صواريخ​ أطلقت من ​قطاع غزة​ على جنوب إسرائيل من دون أن تسفر عن سقوط إصابات". كما استهدف الجيش الاسرائيلي مجموعة من الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

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