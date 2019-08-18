حريق جديد في كبرى جزر الكناري الإسبانية وإجلاء سياح

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مدريد: تقوم السلطات في كبرى جزر الكناري الإسبانية بإخلاء فندق فخم وموقع سياحي السبت عقب اندلاع حريق جديد بعد أيام قليلة على حريق اجتاح المنطقة نفسها.

وقال مجلس الجزيرة على حسابه على تويتر إنه بصدد إخلاء كروس اوف تيخادا، وهو ممر جبلي شهير بمناظره الخلابة في وسط كبرى الجزر، إضافة إلى فندق فخم مجاور ومنزل سياحي.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم.

وقال مجلس الجزيرة إنه يقوم بقطع الطرق القريبة من الحريق.

وحذر بالأحرف العريضة "غادروا المنطقة".

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يأتي الحريق بعد خمسة أيام فقط على سيطرة فرق الإطفاء على حريق في المنطقة أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

وآنذاك، حذرت أجهزة الطوارئ من رياح قوية وموجة حر وشيكة يمكن أن تشعل حريقا جديدا.

وقال رجال الإطفاء في الكناري الكبرى إن مروحيات سترسل للمشاركة في عمليات إخماد الحريق.

وقال جهاز الإطفاء في بيان إن الحريق "ليس مؤشرا جيدا في ظل الحرارة والرياح والرطوبة المتدنية".

واضاف إن مروحيات الإطفاء ليس متوفرة على الفور إذ أنها عادت إلى البر الإسباني على بعد أكثر من ألف كلم.