شكرا لقرائتكم خبر عن متصل لقناة الشرق: ليه مبتتكلموش عن سرقات أيمن نور.. والمذيعة تتهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرج متصل، مقدمة برنامج "تصريح مواطن" المذاع على قناة الشرق الإخوانية، بعدما وجهه لها سؤالا حول عدم حديث البرنامج عن الأزمات الداخلية التى تشهدها جماعة الإخوان.

مقدمة البرنامج الإخوانى سعت للتهرب من السؤال بالحديث عن الأوضاع فى السودان، وتزعم أن الحديث عن الأزمات الداخلية للإخوان مجرد كلام جرايد وما تشهده من متغيرات، فى محاولة منها لعدم الإجابة على سؤال المتصل وعدم الحديث عن فضائج الجماعة وانقساماتها الداخلية.

المذيعة الإخوانية تجاهلت ما يحدث عنه العاملين قنوات الإخوان من آن لآخر حول الفضائح الخاصة بقنوات الإخوان وما يمارسه أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية ضد العاملين بقناته وعدم دفع رواتبهم، بجانب أزمات السرقات لأموال التبرعات داخل التنظيم.