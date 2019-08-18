محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - زهوة محسن:
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ظاهرة جوية تشهدها البلاد بعد الموجة الحارة مؤخرًا، موضحة أن هناك فرص لسقوط الأمطار على جنوب البلاد في مناطق حلايب وشلاتين وأبوسمبل وأسوان.
وأوضحت الهيئة أن الأمطار التي تضرب جنوب البلاد قد تكون "رعدية" في بعض الأوقات.
ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي توقعات الأرصاد خلال الساعات المقبلة:
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موجة شديدة الحرارة.. تغييرات جوية بعد 24 ساعة (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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