مستقبل وطن يواصل جولاته الخارجية بمحافظات الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

واصل وفد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، جولته الخارجية بمحافظات الصعيد لعقد اللقاء التنظيمي الأول بأعضاء ونواب الحزب، حيث زار، اليوم السبت، محافظة سوهاج.

وعقد الوفد على هامش الزيارة لقاء تنظيميا مع نواب الحزب بالمحافظة حضره عدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب بسوهاج، حيث استعرض اللقاء بحث عدد من الأمور على رأسها؛ مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وكيفية دعم الدولة المصرية وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع.

أكد الوفد خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجا وضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية.

Advertisements

وشدد أشرف رشاد، خلال كلمته على انحياز الحزب التام والمطلق للمواطن المصري واتخاذ كل السبل التي تساهم في رفع الأعباء من على كاهله وتعزيز تحركات الحكومات لرفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

ويضم الوفد الذي يترأسه المهندس أشرف رشاد، الدكتور عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية، والمهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية، والمهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام على القطاعات الجغرافية.

كما يضم؛ الدكتور محمد كمال مرعي والمهندس يسري المغازي أعضاء الأمانة المركزية بالحزب واللواء يحيي العيسوي مسؤول قطاع ووسط غرب الدلتا والمهندس كامل ميشيل أمين مساعد المواطنة والدكتور حسام صديق أمين مساعد الشئون البرلمانية.