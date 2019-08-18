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العثور على 5 جثث جنوب العريش المصرية

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عثرت قوات الأمن المصرية على خمس جثث لأشخاص من سيناء على الطريق الصحراوي جنوب العريش أمس، وتم نقل الجثث الخمس إلى مستشفى العريش العام.

وأكد مصدر طبي من مستشفى العريش العام وصول خمس جثث لأشخاص من سيناء في العقد الرابع من العمر، وهم مقتولون بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسد، وقد تم إيداعهم في ثلاجة المستشفى إلى حين تعرف ذويهم عليهم.

وأكد مصدر أمني مسؤول أنه تم العثور على جثث لخمسة أشخاص في الطريق الصحراوي جنوب العريش عقب تلقي مديرية أمن شمال بلاغا من المواطنين يفيد بوجود خمس جثث في المنطقة.


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