المعارضة في موسكو تطالب بانتخابات حرة

احتشد أنصار المعارضة السياسية الروسية في جميع أنحاء موسكو أمس، للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء انتخابات حرة، بعد أن تم منعهم من تنظيم مسيرة.

وتجمعت مجموعات منفصلة في ظل المراقبة الدقيقة من جانب الشرطة، عند معالم مختلفة في وسط العاصمة الروسية في احتجاج صامت.

ولم يمنح المسؤولون في موسكو المتظاهرين تصريحا لتنظيم مظاهرة ومسيرة احتجاجية في وسط المدينة، لذلك قرر المنظمون، ومن بينهم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، تنظيم وقفات احتجاجية ليلية.