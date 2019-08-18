اخبار العالم

المعارضة في موسكو تطالب بانتخابات حرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
احتشد أنصار المعارضة السياسية الروسية في جميع أنحاء موسكو أمس، للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء انتخابات حرة، بعد أن تم منعهم من تنظيم مسيرة.

وتجمعت مجموعات منفصلة في ظل المراقبة الدقيقة من جانب الشرطة، عند معالم مختلفة في وسط العاصمة الروسية في احتجاج صامت.

ولم يمنح المسؤولون في موسكو المتظاهرين تصريحا لتنظيم مظاهرة ومسيرة احتجاجية في وسط المدينة، لذلك قرر المنظمون، ومن بينهم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، تنظيم وقفات احتجاجية ليلية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة في موسكو تطالب بانتخابات حرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا