وتجمعت مجموعات منفصلة في ظل المراقبة الدقيقة من جانب الشرطة، عند معالم مختلفة في وسط العاصمة الروسية في احتجاج صامت.
ولم يمنح المسؤولون في موسكو المتظاهرين تصريحا لتنظيم مظاهرة ومسيرة احتجاجية في وسط المدينة، لذلك قرر المنظمون، ومن بينهم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، تنظيم وقفات احتجاجية ليلية.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة في موسكو تطالب بانتخابات حرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.