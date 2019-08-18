خان: ضمان حل نزاع كشمير مسؤولية أممية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن معالجة معاناة الناس في كشمير وضمان حل النزاع مسؤولية مجلس الأمن الدولي، مرحبا بقرار المجلس مناقشة التوتر في منطقة كشمير، وقال خان «أرحب باجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الخطير في منطقة جامو وكشمير المحتلة».

من جهته، أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي، أمس، في إسلام آباد أن باكستان تقيم مراكز لكشمير في عواصم أجنبية للضغط من أجل الكشميريين وحقهم في تقرير المصير، مؤكدا أن القوات المسلحة الباكستانية ستكون مستعدة «للرد بحزم».

من جهة أخرى، تبادلت الهند وباكستان، أمس، إطلاق نار كثيف عبر الحدود بينهما، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما.