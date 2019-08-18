خان: ضمان حل نزاع كشمير مسؤولية أممية

من جهته، أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي، أمس، في إسلام آباد أن باكستان تقيم مراكز لكشمير في عواصم أجنبية للضغط من أجل الكشميريين وحقهم في تقرير المصير، مؤكدا أن القوات المسلحة الباكستانية ستكون مستعدة «للرد بحزم».
من جهة أخرى، تبادلت الهند وباكستان، أمس، إطلاق نار كثيف عبر الحدود بينهما، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما.
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