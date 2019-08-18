طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً في غزة

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس، عدة أهداف متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة، أن طائرة إسرائيلية قصفت هدفا شرق حي التفاح شرق غزة بصاروخين، فيما استهدفت بصاروخ أرضا زراعية شرق المحافظة الوسطى، إضافة لأرض زراعية أخرى شرق دير البلح، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مواطنًا فلسطينيًا من مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتز جرادات من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز الحمرا الاحتلالي قرب مدينة أريحا.