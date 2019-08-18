البحرية الليبية تنقذ 278 مهاجرا قبالة طرابلس

أعلنت القوات البحرية الليبية، أمس، أن دوريات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي في أربع عمليات شمال غربي وشمال شرقي طرابلس خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان أن دوريات حرس السواحل بالقوات البحرية أنقذت، الثلاثاء الماضي، أربعة قوارب مطاطية على متنها 278 مهاجرا غير شرعي، مضيفا أن من بين الذين تم إنقاذهم 18 امرأة وطفلان، وأن هناك حالة وفاة واحدة بين المهاجرين.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.