البحرية الليبية تنقذ 278 مهاجرا قبالة طرابلس

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان أن دوريات حرس السواحل بالقوات البحرية أنقذت، الثلاثاء الماضي، أربعة قوارب مطاطية على متنها 278 مهاجرا غير شرعي، مضيفا أن من بين الذين تم إنقاذهم 18 امرأة وطفلان، وأن هناك حالة وفاة واحدة بين المهاجرين.
وتعد ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
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