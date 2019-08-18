5 أيام للترشح لعضوية البرلمان الإماراتي

تبدأ في الإمارات، اليوم، عملية تسجيل الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان"، ويستمر تسجيل طلبات المرشحين على مدى خمسة أيام، على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين يوم 25 أغسطس الجاري، وإعلان القائمة النهائية يوم 3 سبتمبر المقبل.

وتشترط اللجنة المنظمة للانتخابات ألا يقل عمر الراغب في الترشح عن 25 عاما، وأن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.