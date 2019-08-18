الطلبة يقتحمون أول ندوة للجنة الحوار بالجزائر

اقتحم عدد من الطلبة والمحتجون في الجزائر، أمس، ندوة صحفية عقدها أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الحوار، مطالبين اللجنة بسحب أوراقها. واعتبر الطلبة المحتجون عمل لجنة الحوار مخالفا لشرعية الحراك حسبما رددوا، متهمين أعضاء اللّجنة ورئيسها كريم يونس بـ"خيانة إرادة الشعب وإدارة الظهر للهبة السلمية التي خرج من أجلها الجزائريون منذ 22 فبراير الماضي". وردد الطلبة "مسالمون لحواركم رافضون"، وشددوا على أن الحوار لن يكون "قبل رحيل أذناب نظام بوتفليقة"، معتبرين أن الحراك لم تتحقق غاياته بعد "ما دام رجال الرئيس المستقيل يحكمون ويسيرون البلاد من مناصبهم التي عمل على تعيينهم فيها قبل رحيله".



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