كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني اليمني يحرر مناطق جديدة في باقم شمالي صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني، بإسناد قوات التحالف العربي مناطق جديدة، بمديرية باقِم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن.

ووفقاُ لـ "سكاي نيوز" قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش اليمني حررت قرية "خشبان"، بالإضافة إلى عدد من التلال المحيطة بجبل "النار" الاستراتيجي، والمطلة على قرية "آل حسن"، فضلا عن قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إلى أغلب مواقعها في جبل النار.

وأوضحت المصادر، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.