كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يخطط لإلغاء بعض المساعدات الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتقدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غضون أيام، بخطة لإلغاء بعض مدفوعات المساعدات الخارجية التي صرح بها الكونغرس، ما أدى إلى نزاع مع نواب المجلس، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.

وأكد مسؤول بارز في الإدارة أن ما يسمى بحزمة المساعدات الملغاة الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف المسؤول في إدارة ترامب، الذي رفض الكشف عن اسمه لدى مناقشة خطط لم يعلن عنها بعد، أن بعض التمويلات الذي تم إلغاؤها تماماً كانت مخصصة لمشاريع مثل تركيب ألواح طاقة شمسية في منطقة البحر الكاريبي وتوفير أماكن آمنة في أيرلندا للأشخاص المنزعجين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.