كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن يدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بأشد العبارات استهداف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران حقل ومصفاة الشيبة للغاز الطبيعي جنوب شرق المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، "أن استمرار مليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية وإمدادات الطاقة، هو عمل إرهابي يأتي خدمة للمشروع الإيراني التخريبي ويعد من الأعمال المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والتي تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي".

وتجدد الوزارة تأييدها لحق المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ كل ما من شأنه حماية أراضيها وأمنها القومي.