كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات في انفجار كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الداخلية الأفغانية مقتل وإصابة العشرات في الانفجار، الذي استهدف صالة أفراح بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت.

وذكر متحدث الداخلية الأفغانية، نصرة رحيمي، في بيان، مساء اليوم السبت، أن "العشرات وقعوا بين قتيل وجريح في الهجوم بالمنطقة السادسة، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بالقرب من منصة العريس.

وتابع: "كل القتلى والمصابين نقلوا للمستشفيات".

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وأوضح شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" أن "الانفجار وقع بحي ذو أغلبية شيعية من قومية الهزارة".

وتتفاوض حركة طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، من أجل التوصل لصفقة تنسحب بموجبها القوات الأمريكية من أفغانستان، وتعلن فيها الحركة هدنة ووقفا لعملياتها المسلحة.

وبالتزامن مع استمرار مباحثات السلام بين واشنطن وحركة طالبان، كثفت الأخيرة من وتيرة هجماتها في العاصمة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

وتقول بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، إن شهر يوليو الماضي شهد مقتل أكثر من 1500 مدني في أعمال عنف، في حصيلة هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، والأعلى لشهر واحد منذ مايو 2017.