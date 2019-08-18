كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادات أمنية فى بورتلاند الأمريكية لمنع حدوث اشتباكات بين متطرفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأطلق ترامب تغريدة على تويتر قال فيها «بورتلاند تخضع لمراقبة من كثب. نأمل أن يتمكن رئيس البلدية من القيام بواجبه كما يجب».
وأضاف «نولي أهمية كبيرة لمسألة تصنيف انتيفا منظمة إرهابية».
و«انتيفا» ترمز إلى معاداة الفاشية وهي تحالف دولي من النشطاء الذين يعارضون إيديولوجية اليمين المتطرف.
وبورتلاند احدى أكثر المدن الأميريكية ليبرالية، وهي معقل للحركة المعادية للفاشية.
ومن المتوقع أن يقوم الفرع المحلي للحركة، «روز سيتي انتيفا»، بإرسال عناصره إلى الشوارع السبت.
وستنتشر الشرطة بقوة لإبعاد المعسكرين عن بعضهما البعض عندما تلتقي المسيرتان في حديقة ساحلية.