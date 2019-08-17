رئيس الزمالك يتهم أزارو بـ”السحر” ويؤكد استمرار بوطيب مع الفريق

واصل مرتضى منصور، الرئيس المثير للجدل لنادي الزمالك المصري، تصريحاته المستفزة، ضد اللاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي المصري، وذلك بعد أن اتهمه من جديد، بـ”استعمال السحر من أجل تسجيل الأهداف”.

مناسبة هذا الكلام، الذي صرح به لوسائل إعلام محلية، هو حديثه عن مهاجمه المغربي خالد بوطيب، إذ شدد على أن بوطيب ” لن يغادر الفريق هذا الصيف، كما يروج، وسيكون من العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها الموسم المقبل”.

وقال المتحدث ذاته، في نفس المناسبة، إ، ” خالد بوطيب أفضل 100 مرة من وليد أزارو، لأنه لا يستعمل السحر من أجل تسجيل الأهداف”.

وأكد المتحدث ذاته، بأن تواجد بوطيب في فرنسا، ليس بغرض قضاءه عطلة مع أهله، كما تشير إلى ذلك العديد من التقارير الصحفية بمصر، بل إنه توجه هناك من أجل تلقي العلاجات من الإصابة التي يعاني منها، مشددا على أنه جالسه قبل أيام وتم التأكيد على بقاءه في الفريق.