تحت حراسة مشددة.. بوعشرين داخل المستشفى

تحت حراسة أمنية مشددة، كلف بها أزيد من 25 عنصرا أمنيا بالزي الرسمي ودونه، بالإضافة إلى خمسة حراس من السجن، نُقل الصحافي توفيق بوعشرين، الذي يعاني أمراضا كثيرة، جراء ظروف اعتقاله القاسية والعزلة التي وصلت إلى سنة ونصف، صباح الخميس الماضي، إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، حيث أجريت له فحوصات على القلب والعمود الفقري والعيون، إضافة إلى فحوصات أخرى أجراها له طبيب متخصص في الطب الباطني. ويعاني مؤسس «أخبار اليوم»، منذ مدة طويلة، آلاما دائمة في اليد اليمنى وأخرى في الأمعاء والمعدة والمفاصل.

يذكر أن الفريق الخاص بالاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، يعتبر اعتقال توفيق بوعشرين اعتقالا تعسفيا خارج القانون، ويطالب بالإفراج عنه فورا وتعويضه، ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله، كما أن عشرات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى شخصيات وازنة، تعتبر أن اعتقاله سياسي، بسبب افتتاحياته وخطه التحريري المنتقد للسلطات، حيث سبق لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن صرح بأن «بوعشرين معتقل بسبب الافتتاحيات وليس بسبب الفتيات».