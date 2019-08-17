البنزرتي يفشل في أول اختبار في تجربته الجديدة وصفاقس يتوج بطلا لتونس

توج فريق الصفاقسي التونسي، بطلا لكأس تونس، للمرة الخامسة في تاريحه، بعد أن فاز على خصمه النجم الساحلي التونسي، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب “رادس” في العاصمة تونس.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بدون أهداف، سيحتكم الطرفان لضربات الترجيح، حسمها الفريق الأبيض والأسود لصالحه، بنتيجة 5 أهداف مقابل 4.
ليتوج بذلك فريق مدينة الجنوب، بلقبه الخامس في المسابقة، بينما فشل فوزي البنزرتي في التتويج بأول نهائي له مع الفريق الساحلي، بعد أن اشرف عليه هذا الصيف، قادما من الوداد البيضاوي.
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