خنيفرة.. زوج ينهي حياة “نسيبو” ببندقية صيد بعد خلاف مع زوجته

اهتزت جماعة كهف النسور إقليم خنيفرة، عصر اليوم السبت، على خبر جريمة ارتكبها زوج في حق “نسابو” انتهت بوفاة أحدهما وإصابة الثاني بجروح خطيرة.
مصادر “اليوم24″، أفادت أن خلاف بين الزوجين دفع الزوجة إلى ترك منزل الزوجية باتجاه منزل والديها، الأمر الذي أثار غضب زوجها فأخذ بندقية صيد وتوجه لمنزل عائلة الزوجة، وأطلق النار على أشقاء زوجته.
وأضاف المصدر ذاته، أن شقيق زوجته الأول، أصيبا بطلق ناري على مستوى بطنه ليفارق الحياة على الفور، فيما أصيب الشقيق الثاني بجروح بليغة نقل إثرها على وجه السرعة إلى مستعجلات خنيفرة.
الواقعة إستنفرت رجال الدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة، في الوقت الذي لازال البحث عن الجاني لتوقيفه.
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