مسيرات ضد العطش بضواحي مراكش

دفعت ندرة مياه الشرب السكان إلى الاحتجاج بضواحي مراكش، فقد نُظمت وقفة احتجاجية، صباح أول أمس الخميس، بمركز جماعة «سيدي المختار» بإقليم شيشاوة، رفع خلالها العشرات من المتظاهرين الأعلام الوطنية وقنينات مائية فارغة، ورددوا شعارات من قبيل: «علاش جينا واحتجينا.. العطش قضى علينا»، مطالبين عامل الإقليم والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنتخبين، وباقي المسؤولين المحليين والمركزيين، بالتدخل لإنقاذ المنطقة من أزمة العطش التي تجتاحها.
ودعا المحتجون إلى معالجة جذرية للأزمة، من خلال إحداث السدود التلية لتخزين مياه التساقطات المطرية، ولحماية المنطقة من الخسائر التي تتسبب فيها الفيضانات الموسمية، فضلا عن التصدي للزراعات التي تتسبب في استنزاف الثروة المائية الباطنية، ووضع حد لحفر الآبار بطريقة غير قانونية، والتي يقولون إن رجال السلطة وأعوانها يتحمّلون مسؤولية انتشارها بشكل واسع.
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