فريق فرنسي يستعد لإنقاذ حمزة منديل من “الكارثة”

يبدو أن ضباب مستقبل الدولي المغربي، حمزة منديل، سينفشع أخيرا، بعد شهور من الشك والترقب، وتهديد بتحول اللاعب المغربي من محترفي في نادي كبير من قيمة “شالكه04” الألماني، إلى عاطل أو لاعب في الفريق الثاني، وذلك بعد أن عبر الفريق الألماني عن استعداده لتسريحه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الفريق “المنقذ” لمسيرة مدافع المنتخب المغربي، هو ديجون الفرنسي، الذي عبر عن رغبته في الاستفادة من خدماته هذا الصيف، وهو النادي الأروبي الوحيد، الذي لديه الاستعدادا لضم اللاعب الأسمراني.

وحسب صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم السبت، فإن نادي ديجون قد توصل لاتفاق مع إدارة النادي الألماني، من أجل جلب حمزة منديل، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، مع إمكانية الشراء.

وأكدت الصحيفة نفسها، نقلا عن مصادر مقربة من النادي الفرنسي، بأن الصفقة ” سوف تتم في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تعويض رحيل اللاعب أسامة الحدادي، الظهير الأيسر السابق لفريق ديحون”.

وكان منديل، قد ظهر بوجه متواضع مع فريقه الألماني الموسم الماضي، بعد أن قدم له من فريق ليل الفرنسي، مقابل 7 ملايين يورو،إذ لم يخض سوى 16 مباراة، وغاب عن نهائيات كأس إفريقيا للأمم، كما أنه أتمم الموسم مع الفريق الثاني.